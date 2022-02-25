ЗСУ ведуть бойові дії в районах Димера та Іванкова. Сили оборони утримують аеродром Гостомель. Повітряні Сили захищають небо над Києвом, - Генштаб

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Оперативна інформація станом на 06:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення. Сьогодні вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів. Противник наніс повітряний удар по підрозділах в районі міста Кропивницький. Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя", - йдеться у повідомленні.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

Також повідомляється, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.

"Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", - йдеться у повідомленні.

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