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Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття

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Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття
Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.

Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

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Топ коментарі

  • Banderivka 4f0778a0
    Дякую КМДА затурботу, але до метро мені їхати 20 хвилин, а підвали закриті, сиджу вдома і молюся за хлопців, за сім'ю, за Україну!
  • Микола Мазуренко
    Ніколи не думав, що буду за Зеленського переживати. Тримайся Володя!
  • Aleks_15
    переживай за Украину и семью
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