Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття

Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.

Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

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