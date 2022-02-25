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Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський

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Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський
Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не ціль, це брехня. Вони не розрізняють, у яких районах діють. Під російськими ударами, як вчора, так і сьогодні, як військові, так і цивільні. Мета цих ударів - тиск. Наші хлопці і дівчата не дали ворогу реалізувати оперативного сценарію вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм, у більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми невтомні. Сили ППО захищають наше небо настільки, наскільки це можливо. Жахливі вибухи над Києвом, влучання у житловий будинок, пожежа, все це нагадує напад на нашу столицю у 1941 році", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Muron
    Сухопутні війська ЗС України

    1 год ·



    Ідуть ракетні удари по Києву
    Для російських загарбників немає нічого святого
    Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально.
    Російські військові вже відчули міць Збройних сил України.
    Але важливо, щоб спротив чинили всі. Записуйтесь до лав Територіальної оборони. Звертайтесь до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Зараз спрощено всі процедури.
    Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя - їм мінус, нам плюс.
    Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно.
    Перемога буде за нами!

    Ганна Маляр
  • Глеб123
    Іронічно, що цінності, якими вийобується європа, відстоює Україна, яку не приймають ні в ЄС ні в НАТО, тим часом світові лідери плазують перед ******** гітлером
  • Ksenia VB
    Таке враження ніби для ЗЕ новина, що кацапам байдуже кого і скільки вбивати.
    Ну досить вже.
    Загроза зараз перед кожним мешканцем України.
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