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Ми захищаємо нашу державу наодинці. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку, - Зеленський

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Ми захищаємо нашу державу наодинці. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку, - Зеленський
Санкції, запроваджені Заходом, наразі не зупиняють ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми захищаємо нашу державу наодинці, як сьогодні, так і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу. Армія, прикордонники, Нацгвардія, поліція, розвідка, тероборона, всі виконують свої завдання по максимуму", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Найпотужнійши, нажаль, засцяли. Повірили у пропоганду рашисстів про "вялічіє їх арміі".... сумно але факт!
  • Николай 75107634
    то уже в прошлом !, я не фан зе но я сейчас за него. Вместе мы сила !
    замете он не убежал, я думал что сдрыснет но нет, за это моё уважение ему. да было время потрачено в пустую но что делать, враг атакует нужно быть всем вместе, так победим.
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