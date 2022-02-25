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Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)

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Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)
У Львові вранці у п'ятницю було оголошено повітряну тривогу. Наразі повідомлено про відбій повітряної тривоги!

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення Громадянської оборони розмістив у фейсбуці голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Львів! Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте відповідно до інструкцій!" - повідомив Козицький.

"Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Зберігайте спокій!" - додав він.

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Пізніше Козицький повідомив про відбій повітряної тривоги.

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові 01

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові 02

Топ коментарі

  • Pavel B 2f9ec440
  • olele
  • vlah
    Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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