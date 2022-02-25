Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко
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Війська РФ сьогодні планують танковими колонами прорватись до Києва.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Найважчий день буде сьогодні. План ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.
Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРів - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin.
Захисники Києва напоготові!" - йдеться в повідомленні.