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Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко

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Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко
Війська РФ сьогодні планують танковими колонами прорватись до Києва.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Найважчий день буде сьогодні. План ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.

Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРів - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin.

Захисники Києва напоготові!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ...
  • Олександр Корнійчук
    Боже збережи мою країну!!! Джавеліни нам в поміч !!!
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