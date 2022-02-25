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Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

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Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр
Наразі Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках.

Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація!", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Лапти сдавайтесь, УКРАИНА это не Абхазия!
  • Николай 75107634
    В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
  • Stan 0men 6c8d875a
    Все вірно, ви ніхрена не розмієте.
    Ідіть на фронт, там пояснять.
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