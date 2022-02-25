Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр
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Наразі Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках.
Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація!", - зазначила вона.