Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

На Київщині підірвали міст через річку Тетерів, щоб уповільнити просування техніки окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

"Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко





Фото: Сухопутні війська/фейсбук