Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

43 44948
На Київщині підірвали міст через річку Тетерів, щоб уповільнити просування техніки окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

"Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 01
Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 02
Фото: Сухопутні війська/фейсбук

Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Николай 75107634
    В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПОТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО
  • Gaston Grey 7584c0a1
    я надеюсь есть рациональное зерно и оно такое. Враг сейчас в глубине Украины. Поддержка и заправка гораздо сложнее, чем у границ. Как ни странно, под Киевом они более уязвимы.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини