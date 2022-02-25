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Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни

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Зеленський - росіянам, що вийшли на мітинги: Ми вас бачимо. Боріться за нас, боріться проти війни
У низці російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.

Слова вдячності від президента пролунали під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

До росіян він звернувся російською мовою. 

"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Do not come to Ukraine, death expects you there!
  • Vlad Hof
    Война идет только второй день, агрессор рассчитывал на блицкриг а не на затяжные бои, поэтому никаких переговоров не через Макрона с ****** ни через его агентуру. Победа будет за Украиной
  • Muron
    Сухопутні війська ЗС України

    2 хв ·



    На Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
    Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
    Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
    Смерть ворогам!

    Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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