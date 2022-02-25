В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС
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Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - йдеться у повідомленні.