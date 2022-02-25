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В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС

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В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС
Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - йдеться у повідомленні. 

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В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС 01

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Слава нації Смерть москалям
  • Крэйда Гібсон
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

    Necro Mancer


    @666_mancer

    ·
    12 мин



    #Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

    ВИДЕО
    https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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