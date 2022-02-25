Бомбардування Києва – очевидний акт терору, - Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що російські бомбардування Києва – це " очевидний акт терору".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі написав на свої сторінці у твіттері.
"Щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація в Києві вкрай складна. Рано-вранці почали бомбити місто. Безпілотники кидають бомби на житлові будинки. Гинуть люди. Це очевидний акт терору для підриву морального духу, але є величезна рішучість захищати столицю", – написав Дуда.