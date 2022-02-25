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Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні, - Маляр

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Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні, - Маляр
Російські військові захопили автомобілі ЗСУ

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.

Вони обов‘язково будуть знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.

Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", - повідомляє штаб ООС.

Також читайте: Наразі ЗСУ самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника на 4-х напрямках, - Маляр

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Топ коментарі

  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Треба нанести удар у відповідь по севастопольській воєнній базі і кримському мосту.
  • Valter Valter
    У нас там что в Киев проходной двор? Станица Луганская лучше дерется и охраняется чем Киев
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️

    ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
    идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

    Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
    США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .

    25.02.2022 08:26 В
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