Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами
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Проти громадян України почалася фішингова атака з боку кібервійськ агресора – Росії! На електронні адреси надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.
Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери.
Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну.