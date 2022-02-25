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Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський

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Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора.

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Sól Sól
    Вже хоче здатися. Потужний лідер
  • radeon
    Стол переговоров?Что за дебилизм,только уничтожение кацапов.Опять клоуна понесло в глаза позаглядывать *****.
  • Анатолий К 65c6a92d
    А на мій погляд нормальний президент, отримавши стовідсоткову інформацію від розвідок світу про підготовку нападу, украплював би армію і виготовляв би ракети. Не пробував захищатися асфальтоукладчиками?
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