Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора.

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - зазначив він.

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