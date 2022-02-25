Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора.
Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - зазначив він.