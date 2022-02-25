Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК
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Під час сигналу "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.
"Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції", - повідомили у КМДА.
Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.