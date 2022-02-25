Глава МЗС Британії Трасс розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT, і готує "санкційний тур"

Очільниця британського МЗС Ліз Трасс написала колонку, у якій пояснила, чого варто чекати від західного санкційного пакету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЄвроПравду, текст опублікували видання The Guardian, а також портал британського уряду.

Читайте також: Британія веде з Україною переговори про постачання зброї

"Безпрецедентний пакет санкцій не лишить жодного неушкодженого фрагмента на цьому режимі", йдеться у тексті. Утім, впадає до уваги, що опис не містить згадок про найжорсткіші санкції, як-то заборону для підприємств та установ з Росії використовувати платіжну систему SWIFT.

Ліз Трасс окремо обурилася тому, що Росія брехала західним посадовцям.

"Міністр Сергєй Лавров прямо казав мені, що Росія не піде на вторгнення. А минулого тижня вони заявляли про початок відведення сил. Вони брехали світові та власному народу знову і знову", - написала вона.

Міністерка закордонних справ повідомила, що Британія очолила рух за накладання найжорсткіших санкцій на державу-агресора, а також нагадала про надану Україні допомогу – зброю та фінансову підтримку. При цьому, оминаючи вже відомий факт про те, що на Заході немає єдності щодо окремих елементів санкції, Ліз Трасс повідомила, що їде переконувати колег у необхідності посилити тиск на Росію.

Ліз Трасс також розповіла про санкції, які планується накласти на РФ. Зокрема, будуть покарані "понад сотня компаній та олігархів з серця російської еліти... від найбільшої оборонної компанії т другого найбільшого банку (ВТБ) до найближчого кола Путіна". За її оцінками, санкції будуть коштувати їм "сотні мільйонів фунтів".

Читайте також: Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

Будуть заморожені активи кількох російських банків в Британії, Росія не зможе позичати у Британії тощо.

Також будуть суттєво посилені торговельні обмеження для експорту в Росію, щоби завдати удару по електроніці, телекомунікаціям та авіакосмічній індустрії. Під персональні санкції підпаде мільярдер Кірілл Шамалов, колишній зять Путіна. Також посиляться санкції проти Білорусі.

Ліз Трасс підкреслила, що санкції не будуть тимчасовими, Британія готова тиснути доки Росія не відновить територіальну цілісність України.