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Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ

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Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ
Україна вимагає від партнерів посилення санкційного тиску на РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені", - зазначив він. 

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Якщоб до нього дійшло, вже би розстріляли Ермака. Але цього не сталося. Він скоро буде подпісувати капітуляцію. Це був їх спільний план з χγιλομ.
  • DemianBond 2cbb79cc
    на планете оказывается существует только украинская армия которая может оказать сопротивление россии. все остальные ссыкуны. в натуре гейропейцы
  • Vlad Fedchuk
    Невже до нього нарешті дійшло
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