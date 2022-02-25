Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив у телевізійному зверненні до громадян Німеччини увечері у четвер, 24 лютого.
"Путіну не слід недооцінювати рішучість НАТО захищати всіх своїх членів", - заявив Шольц.
За його словами, це стосується всіх партнерів НАТО на сході Європи - країн Балтії, а також Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини. Партнери з альянсу єдині у думці, що "всіми доступними нам засобами" необхідно запобігти поширенню конфлікту на інші країни, сказав Олаф Шольц.
"Німеччина та її союзники знають, як захищатися", - попередив він.
Вторгнувшись в Україну, Володимир Путін намагається насильно змінити кордони в Європі та, "можливо, стерти з карти світу цілу країну", заявив глава німецького уряду.
"Ми є свідками початку війни, якої ми не бачили в Європі понад 75 років", - сказав він, додавши, що відповідальність за цю війну лежить особисто на президентові Росії.
"Ця війна – війна Путіна, – підкреслив Олаф Шольц. – Він один, а не російський народ, зважився на цю війну".
Він знову закликав Путіна вивести війська з України.
"Негайно припиніть бойові дії, виведіть війська з території України, відкликайте визнання "Л/ДНР", що суперечить міжнародному праву", - зажадав політик.
За словами Шольца, санкції, які планує запровадити ЄС щодо Росії на тлі її агресії в Україні, жорстко вдарять по російській економіці.
"Путін не переможе", - наголосив канцлер ФРН.