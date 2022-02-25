Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба областної поліції у фейсбуці.
Зазначається, що правоохоронці та військовослужбовці проводять пошукові роботи. Шукають пілота, який капітулював під час падіння збитого літака.
"Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння.
Просимо місцевість звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження пілота. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілу особу за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону: "102"!