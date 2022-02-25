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Власників веб-камер в усіх містах закликають припинити онлайн-трансляції, аби не допомагати військам РФ отримувати інформацію, - КМДА

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Власників веб-камер в усіх містах закликають припинити онлайн-трансляції, аби не допомагати військам РФ отримувати інформацію, - КМДА
Власників веб-камер в Києві та загалом в Україні просять припинити публікувати відео, а також припинити онлайн-трансляції.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернення до власників веб-камер в Києві і не тільки!

Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!

Не допомагайте ворогу отримувати інформацію про наших військових". - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • alishop ukraine
  • Aleks_15
    пятая колонна выехала не вся притаилась, уничтожить вместе с сектой патриархатом
  • olele
    Нагадуємо, що офіційні інформканали СБУ це:

    Сайт - www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)

    Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов'язково - із синьою галочкою)

    Telegram - https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов'язково - із синьою галочкою)

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