Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе протидію РФ і подякував за виділення $50 млн допомоги
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе обговорив питання протидії агресору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на свої сторінці у твіттері.
"Обговорив з Нііністе питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - написав він.