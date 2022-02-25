У Рівному оголошено повітряну тривогу
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Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про нову повітряну тривогу.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передеає Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Очікуйте подальших інформувань. Все буде добре!", - написав він.
Нагадаємо, раніше мер Рівного Олександр Третьяк заявив, що аеропорт міста потрапив під удар ворожої ракети, проте серйозних ушкоджень немає.
Повітряна тривога у п'ятницю вперше оголошувалась і в ще більш західному Львові.