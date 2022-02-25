Активні військові дії наближаються: мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю
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У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у фейсбуці.
"Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.
Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".
Бережіть себе!", - йдеться у повідомлення.