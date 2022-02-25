Кількість охочих долучитись до лав тероборони зростає. Тільки у Києві роздано 18 тис. автоматів, - Резніков

Кількість охочих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає.

Про це у своєму зверненні зазначає міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! 30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас!", - йдеться у його зверненні.

"Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще. Крім цього, мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога", - зазначає Резніков.

"Тож, "заблукавші", нех@й щастить", - додає він.

"Також я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів. Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів. Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці – забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", - йдеться у заяві міністра оборони.

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"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують. Важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн. Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя. Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати. Ми обов’язково переможемо! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!", - резюмує Резніков.