За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Поблизу Маріуполя 25 лютого йдуть бойові дії. Російські танки наближаються до міста.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Бойченка, бій українських військових і окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.

"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.

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