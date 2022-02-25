За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко
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Поблизу Маріуполя 25 лютого йдуть бойові дії. Російські танки наближаються до міста.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Бойченка, бій українських військових і окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.