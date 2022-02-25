Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Верещук звернулася до лідерів НАТО: "Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"

27 26036
Верещук звернулася до лідерів НАТО: "Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"
Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає лідерів країн НАТО закрити небо над Україною та надати Києву зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Як український політик звертаюся до лідерів країн НАТО: учора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам і загадковим недомовкам. Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. Ви ще маєте шанс вчинити правильно. Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц

Верещук звернулася до лідерів НАТО: Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі 01

Топ коментарі

  • Глеб123
    Российский спецназ, "заретушировано" и трофейный АС «Вал» в руках защитника Украины🇺🇦.

    Надеюсь российский оккупант не забыл семян в кармашках взять с собой?
  • belge
    Мне не очень понятно: почему в какую-нибудь Бужумбуру или Берег Слоновой кости, НАТО посылает воевать с терроризмом, а сюда нет? Или, как кто-то написал: почему Бен Ладен, который взорвал два дома - террорист, и его нужно любой ценой уничтожить, а пи..рас, который бомбит целое государство - нет? Это политика каких: двойных, тройных, .уй знает каких стандартов?
  • Eлена Терехина c0673215
    Причому, терміново !!! Багато летальної зброї !!! А чекати місяць поки , мабудь, подіють санкції у нас часу немає !!! Захід - ПРОКИДАЙСЯ !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини