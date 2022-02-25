Верещук звернулася до лідерів НАТО: "Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає лідерів країн НАТО закрити небо над Україною та надати Києву зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Як український політик звертаюся до лідерів країн НАТО: учора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам і загадковим недомовкам. Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. Ви ще маєте шанс вчинити правильно. Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!", - написала вона.

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