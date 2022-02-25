Росія обстріляла Ворзель з "Градів", влучила в дитбудинок із 50 дітьми, - Венедіктова

Російська армія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

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"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей", - повідомила Генпрокурор.

За її словами, постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила Венедіктова.

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