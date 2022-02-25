Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої

Українців закликають блокувати пересування російської військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зверненні Міноборони йдеться:

Читайте також: Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація

"Блокуйте російську техніку на вулицях ваших міст!

Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.

Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".