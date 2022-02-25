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Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої

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Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої
Українців закликають блокувати пересування російської військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зверненні Міноборони йдеться:

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"Блокуйте російську техніку на вулицях ваших міст!

Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.

Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".

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Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
    Коктейли Молотова никто не отменял....
  • Анатолий Михайлов 74a4520a
    Думается мне, раша фашисты это не то же самое, что и украинская армия в 2014 году на Донбасе. Там местные орки могли себе позволить лечь перед танками и остановить их. Не советовал бы я кому-то ложиться перед танками раша-фашистов.
  • neverlok lok
    нормальное такое заявление от МО ...наверно тяжело писать такие мэмы в кабинете за зарплату налогоплательщиков
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