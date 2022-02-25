Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів
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Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - сказано в повідомленні Територіальної оборони ЗС України.