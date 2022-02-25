"До Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - МВС

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав він.

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

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