"До Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - МВС
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До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав він.
Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.