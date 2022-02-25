Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок та дитбудинок - воєнні злочини. Збираємо матеріали для передачі до Гааги, - Кулеба
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Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту
Про це твітері повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", - зауважив Кулеба.