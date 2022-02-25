Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кличко: "Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я буду боротися!"

42 83158
Кличко: "Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я буду боротися!"
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках.

Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 лютого вранці, передає видання ESPN.

"Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися", - сказав Кличко в ефірі ток-шоу "Good Morning Britain".

Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.

"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищати всіма способами і боротися за свободу та демократію", - наголосив Володимир Кличко.

Читайте: Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, - Кличко

Топ коментарі

  • Запорізький козак


    Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

    Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

    Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

    Вірте у Збройні Сили України!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Тримайся Київ!!!!Ми молимось за вас всією країную!!!Перемога буде за нами!!!!
  • Геннадій
    Брати - СИЛА!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини