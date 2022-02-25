Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ
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Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.
"Вірте у Збройні Сили України!", - закликали у ЗСУ.