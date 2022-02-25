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Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ

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Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.

"Вірте у Збройні Сили України!", - закликали у ЗСУ. 

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Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ 01

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Топ коментарі

  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    тепер тільки в Нюрнберг.
  • AICS AICS
    Ну и про что с ними говорить если каждое их слово ******...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сткрненко
    😂"РФ не знает какие потери они понесли" - Міноборони РФ.

    А ми знаємо. *****. І буде більше.
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