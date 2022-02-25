Наші воїни дали бій російським окупантам в районі Біловодська на Луганщині. Ворог тікає у напрямку РФ, - ООС
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Сьогодні, 25 лютого, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", - йдеться у повідомленні.