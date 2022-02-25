У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова направити до Мінська делегацію для переговорів із Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова представника Кремля наводять росЗМІ.

"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України.

Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "Л/ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", - розповів він.

За словами Пєскова, Путін готовий направити до Мінська на переговори представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин