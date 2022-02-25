Значні сили окупантів наступають на Київ, додаткові підрозділи ворога йдуть у напрямку Скадовська. ППО знищили декілька ракет та мінімум 2 літаки РФ, - Генштаб

Противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на станом на 13:00 25 лютого.

"На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України. На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовськ.

Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ.