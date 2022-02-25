Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан
Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зауважив, що комунальні служби міста системно допомагають теробороні: "Вони виготовляють "їжаків" — щоб не пустити танки в місто. Виготовляють бетонні блоки, розставляють і викопують їх під мінування мостів і переїздів. Можу точно сказати, з високою ймовірністю, — зайти в місто (військам російських окупантів. — Ред.) буде складно. Тут є підготовка. Тож швидше обійдуть, ніж увійдуть".
Натомість дніпрянам треба залишатися в місті, не покидати своїх осель та не підживлювати паніки стосовно бомбосховищ і укриттів. Їх готують, але потреби в них наразі немає, адже ворог не стріляє по громадських об’єктах.
"Навіть якщо ви чуєте сирену, швидше за все, ці ракети і пуски йдуть по військовій інфраструктурі. Так, заходів безпеки треба дотримуватися. Надто тим, хто пересувається вулицями. Якщо цієї миті ви чуєте сирену, бажано сховатися в укриття", — пояснив Корбан.
Він також зауважив, що українці мають унікальну здатність згуртовуватися у час біди.
"Багато людей проявляють патріотизм. Багато хто не хоче війни. Не хоче, щоб наша країна капітулювала — хоч, відверто кажучи, сили не рівні", – підсумував голова Громради.