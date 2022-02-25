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На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція

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На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція
На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області у фейсбуці.

Зазначається, що 18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

"Сьогодні близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.

Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - йдеться у повідомленні.

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Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro
    мразь
  • Vitia Ma
    Взагалі то в військовий час за таке мають розстрілювати на місці і без суду! Так було завжди і у всі війни!
  • Gabriel S_Y
    расстрелять и делов
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