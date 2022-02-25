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Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів

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Росія має значні втрати після вторгнення до України.

Про це написала у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані втрати (орієнтовно):

станом на 15:00

Танків до 80

Бойових броньованих машин різних типів  516

Літаки 10

Гелікоптери 7

Особого складу 2800", - написала Маляр.

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Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів 01

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Ла-ла-ла-ла
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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