Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко

Внаслідок боїв під Маріуполем українські захисники знищили 22 російські танки.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожих танки", - наголосив він.

Вадим Бойченко також закликав небайдужих мешканців Маріуполя долучитися до здачі крові: станом на 25 лютого у лікарнях міста перебувають 45 пацієнтів, деякі з них – у критичному стані.

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