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Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко

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Під Маріуполем знищено 22 російські танки, - мер Бойченко
Внаслідок боїв під Маріуполем українські захисники знищили 22 російські танки.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожих танки", - наголосив він.

Вадим Бойченко також закликав небайдужих мешканців Маріуполя долучитися до здачі крові: станом на 25 лютого у лікарнях міста перебувають 45 пацієнтів, деякі з них – у критичному стані.

Також читайте: За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ⚡️МИД РФ предупреждает, что в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.

    Путин Украиной не собирается останавливаться .воно ******
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ СПРАВЖІ ВОЇНИ СВІТЛА
  • Петр Иванов 418d5d02
    Удачи. Верим в ЗСУ.
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