В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа. ВIДЕО
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У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові влучили 2 снаряди. Нині будівля горить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" підтвердили в обласному управлінні ДСНС.
"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.