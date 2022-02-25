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В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа. ВIДЕО

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У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові влучили 2 снаряди. Нині будівля горить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.

В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа 01


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Топ коментарі

  • olele
    Георгий Тука@tuka_george



    «Братья», исключительно в целях борьбы с мировым фашизмом, обстреляли «Градами» курортный пригород Киева - Ворзель!
    Ну, ведь каждый русский знает: все фашисты прячутся по санаториям, школам и детским садикам!
  • Запорізький козак
    ⚡️ВСУ дали відсіч масованій атаці РФ у Скадовську.
  • Alex Uzh
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