НБУ відкликає ліцензії та ліквідує дочки російських банків "Сбербанк" та "ВЕБ.РФ"

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Прр це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Російська Федерація, яку визнано державою-агресором, є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану". Цей крок ухвалено Правлінням Національного банку одностайно і затверджено рішеннями від 25 лютого 2022 року № 90-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"" та № 91-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ