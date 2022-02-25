НБУ відкликає ліцензії та ліквідує дочки російських банків "Сбербанк" та "ВЕБ.РФ"
Прр це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Нагадаємо, Російська Федерація, яку визнано державою-агресором, є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.
Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану". Цей крок ухвалено Правлінням Національного банку одностайно і затверджено рішеннями від 25 лютого 2022 року № 90-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"" та № 91-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК".