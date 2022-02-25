Війська РФ взяли під контроль переправу до Херсона, - ОДА

Російські окупанти змогли прорвати оборону Херсона та захопити контроль над переправою до міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, не зважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Закликаємо зберігати спокій та не піддаватись паніці.

Керівництвом області докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг ситуації, вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації", - йдеться в повідомленні.

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