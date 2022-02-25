Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT
9 49934
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання обронної зброї до України", - зазначив він.