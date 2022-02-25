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Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT

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Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання обронної зброї до України", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • olele
    Ирландия отменяет визовый режим с Украиной.

    «Я потрясена вторжением России в Украину. Мы поддерживаем украинский народ и сыграем свою роль в оказании ему помощи в трудную минуту.
    Вот почему я немедленно отменяю визовые требования между Украиной и Ирландией. Это будет касаться всех украинцев», - заявляет Министр юстиций Ирландии. https://t.me/charter97_org/63337
  • Василь Сірко
    Даля Грибаускайте:
    "Угрозы изоляцией или санкциями агрессора не остановили и не
    остановят. Санкции - это всего лишь отстроченные штрафы.
    ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя.
    Так что прекратите пустые разговоры и действуйте по-настоящему ".
  • Запорізький козак
    ⚡️Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в Совете Европы
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