Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод - Венедіктова

Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод, внаслідок чого постраждало 3 осіб.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. 3 поранених. Всі курсанти національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", - написала генпрокурорка.

Також Венедіктова звернулась до окупантів залишатись людьми і не ставати військовими злочинцями.

"Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но людьми оставайтесь, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками", - звернулась генпрокурорка.

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