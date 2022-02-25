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СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників артилерії

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СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників артилерії
Служба безпеки затримала російського агента, який представився іноземним журналістом. Крім того, затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на прес-службу СБУ.

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Зазначається, що шпигун Кремля був затриманий у Києві. Він представився іноземним журналістом, проте не зміг це підтвердити. У його телефоні виявили фото українських позицій.

У Харківській області було затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

"Триває подальше виявлення ворожих агентів, що ставлять люмінесцентні відмітини в різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Киев - на Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить!
  • Глеб123
    Наш источник в разведке сообщает, что российское командование шокировано ущербом, который ВСУ наносят им Байрактарами, Джавелинами и Стингерами. Они теряют колонны по 20-35 единиц бронетехники за одно столкновение, вертолёты.
  • Иллария Соняшникова
    За законами воєнного стану цих покидьків треба розстріляти.
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