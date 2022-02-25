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Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков

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Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков
Росія сформувала делегацію для переговорів з Україною після заяви про готовність обговорювати нейтральний статус, проте Київ попросив провести переговори у Варшаві замість Мінська, після чого "пішов із зв'язку".

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає кореспондент РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів представник Кремля, після слів президента Володимира Зеленського щодо готовності обговорювати нейтральний статус України російський президент погодився організувати переговори у Мінську. Про це Москва повідомила українську сторону, після чого президент Володимир Путін зателефонував білоруському колезі Олександру Лукашенку.

За словами Пєскова, російська сторона одразу сформувала делегацію та повідомила про це Київ.

"Після невеликої паузи українці заявили, що вони переглядають ідею з Мінськом, і тепер вони хочуть їхати до Варшави. А після цього взагалі пішли зі зв'язку та взяли паузу. І ця пауза вже продовжується досить довго", — сказав він.

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Топ коментарі

  • Шилінг Іванович
    2800 вбитих загарбників військових РФ

    + 1000 влада РФ зможе приховати, ну 2000 ще зможе, але більше 2000 НЕ ЗМОЖЕ приховати від російських матерів

    + чому Кадіровці/Чеченці тая к би вступають в гру, бо військові РФ втратили надію, вони вже задаються питаннями а чиватрто бути мясом, ОТ ТУТ потрібні Кадировці вони гонять російських военних як скот на перед а самі в тилу за ними їх підганяють, Коротко кадировців в тилу треба крити великим калібром, а росіяни самі повікають

    + На рахунок ПЕРЕГОВОРІВ у путіна є практика під час переговорів робити масований наступ, облоги взяття в полон і т. д. Путін тиран і діє методом шантажу щоб добитись максимуму від опонента

    ++++++++++
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    В Гааге
  • Ksenia VB
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