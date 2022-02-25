Ситуація в Зоні відчуження загрожує безпеці всієї Європи. Зафіксоване підвищення гамма-випромінювання, – Міненерго

Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки. Захоплення станції та проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі", – зазначається в повідомленні.

У відомстві наголошується, що вже зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух великої кількості важкої військової техніки зоною відчуження та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

"Наразі вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об’єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження, лежить на загарбниках", – зазначають в Міненерго.

"Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на ЧАЕС під час гібридноі війни можуть обернутися черговою планетарною екологічною катастрофою", – додають у відомстві.

За інформацією виконуючого обов’язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерія Сейди, у Зоні відчуження взяті під контроль окупантів новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття", енергоблоки N1 та N2, які перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2.

Такі дії РФ є прямим порушенням статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

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Раніше Державна інспекція з ядерного регулювання від імені України, відповідно до міжнародних зобов’язань, оперативно повідомила Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого об’єкти ЧАЕС у зоні відчуження були взяті під контроль окупантами.