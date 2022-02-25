Бербок пояснила небажання Німеччина відключати Росію від SWIFT гуманітарними інтересами "бабусь"

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила, чому на цей момент ФРН не готова відключити Росію від системи SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У ці хвилини, у ці години емоції зашкалюють, і слова, такі як відключення від SWIFT, звучать дуже різко. Але в цей момент ми попри все…повинні зберігати голову холодною. Важливо, щоб ми вводили санкції, які цілеспрямовано діятимуть на систему влади, а не тільки гучно звучать", - сказала Бербок.

За її словами, Захід вже мав поганий досвід із відключенням від SWIFT у випадку Ірану. Цей крок, каже Бербок, призвів до неможливості фінансувати гуманітарні проєкти там.

Що стосується Росії, то зі слів Бербок випливає, що вона не хоче, аби відключення від SWIFT вплинуло на звичайних жителів держави-агресора.

"Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції", - сказала Бербок журналістам.

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"Тому на цей момент, я наголошу, на цей момент, ми вносимо у список великі банки", - додала глава МЗС Німеччини. Щодо нових санкцій ЄС, Бербок сказала, що заходи спрямовані на тих, хто особисто несе відповідальність за війну - Владіміра Путіна і міністр закордонних справ Сергєя Лаврова.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.