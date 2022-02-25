Росію викинули з Євробачення

Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення.

Виконавча рада EBU прийняла таке рішення за рекомендацією керівного органу Євробачення, на основі правил заходу та цінностей мовника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рекомендацію Референтної групи також підтримав Телевізійний комітет ЄМС.

Рішення відображає стурбованість тим, що на фоні безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу.

Перш ніж прийняти це рішення, ЄМС витратив час на широкі консультації серед своїх членів.

"ЄМС є аполітичною організацією-членом мовників, що прагне відстоювати цінності суспільної служби.Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені", - сказано в заяві.